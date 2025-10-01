Посадка озимого чеснока: точные сроки для крупных ароматных головок

Правильная посадка озимого чеснока — залог богатого урожая. Главный секрет успеха заключается в точном выборе сроков. Если посадить слишком рано, чеснок прорастет и погибнет зимой, если поздно — не успеет укорениться.

Точные сроки для крупных ароматных головок: сажайте чеснок за 3–4 недели до наступления устойчивых заморозков, когда температура почвы опустится до +10–12 °C — обычно это период с конца сентября до середины октября в средней полосе, и до конца ноября в южных регионах.

Выберите солнечный участок с рыхлой плодородной почвой, где не застаивается вода. Разделите головки на зубчики непосредственно перед посадкой, отберите крупные и здоровые, без повреждений. Сажайте на глубину 5–7 см с расстоянием 10–15 см между зубчиками и 20–25 см между рядами. После посадки замульчируйте грядку торфом, перегноем или опавшей листвой слоем 5–7 см — это защитит чеснок от вымерзания и перепадов температур.

Весной мульчу уберите, чтобы почва быстрее прогрелась. Такой чеснок взойдет дружно, будет меньше болеть и даст крупные головки с ярким ароматом.

