Гериатр развеял миф о кавказском долголетии Гериатр Новоселов объяснил появление феномена кавказского долголетия путаницей с возрастом в СССР

Фото: Konstantin Tarusov/Global Look Press

Феномен кавказского долголетия появился из-за массовой путаницы с возрастом населения СССР в XX веке, развеял миф председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Новоселов. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что людям, которые стали примерами долгожительства в Советском Союзе, на самом деле было около 90 лет.

В СССР существовали три основных очага долголетия: абхазское, азербайджанское и якутское. Люди там жили более 120 лет. Например, Меджид Агаев прожил 143 года, Махмуд Эйвазов — 151 год, Серали Муслимов — 168 лет. Но на самом деле эти люди — не долгожители, а пример «успешного» старения. Им было где-то по 90 лет, — подчеркнул гериатр.

По его словам, все эти люди родились тогда, когда отсутствовала регулярная воинская повинность в регионе и точная регистрация рождений. В связи с этим подтверждающих реальный возраст документов не было. Новоселов отметил, что сейчас на Кавказе таких долгожителей нет. Он пояснил, что люди сами сознательно завышали свой возраст. Это могло быть связано с привилегиями: чем старше человек, тем больше к нему проявляют уважения. В военные годы молодые парни также завышали свой возраст, чтобы пойти в армию. Среди женщин в послевоенное время наблюдалась обратная тенденция: они предпочитали занижать возраст, чтобы выйти замуж.

Гериатр добавил, что недостоверности факту существования феномена кавказского долголетия добавляет пол долгожителей: почти все они были мужчинами. Он пояснил, что всегда сверхдолгожителями являются женщины.

Сверхдолгожители старше 120 лет все исключительно были мужчины. <...> Мы знаем, что не только долгожительство и чемпионство в этом виде «спорта» всегда за женщинами, но они и всегда живут дольше мужчин, — заключил Новоселов.

Врач-гериатр Юрий Конев ранее объяснил, что продолжительность жизни каждого человека определяется в первую очередь генетической предрасположенностью. По его словам, она имеет гендерную выраженность. Врач уточнил, что если в роду были долгожители женского пола, то и вероятность прожить дольше появляется у женщин следующих поколений в этой семье.