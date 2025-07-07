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07 июля 2025 в 13:19

Психолог раскрыла, чем женская ревность отличается от мужской

Психолог Гебо заявила, что женщины нередко проявляют ревность через плач

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины, как правило, проявляют ревность через слезы или раздражение, а мужчины — через агрессию, заявила KP.RU психолог Ксения Гебо. Она отметила, что эта эмоциональная реакция может быть абсолютно необоснованной.

Мужчины могут становиться агрессивными или контролировать партнера, пытаясь таким образом справиться с ревностью. Женщины в свою очередь часто проявляют свою ревность через эмоциональные реакции, такие как плач, раздражение или чрезмерные вопросы о других людях в жизни партнера, — рассказала Гебо.

По ее мнению, ревность зачастую возникает не из-за реальных угроз, а из-за неуверенности в себе, страха потерять близкого человека или недоверия. В таком случае нужно научиться отделять объективные причины для тревоги от субъективных эмоциональных реакций. Немаловажно также укреплять доверие в отношениях и работать над самооценкой, заключила эксперт.

Психолог Александра Михеичева ранее заявила, что крепкие отношения на расстоянии можно сохранить, имея четкий план совместного будущего. По ее словам, доверие, а также качественное и открытое общение играют ключевую роль в поддержании близости во время разлуки.

ревность
женщины
мужчины
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