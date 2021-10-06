Функция проверки истории автомобиля появилась на «Госуслугах»

Пользователи приложения «Госуслуги.Авто» могут проверять историю автомобиля. Также появилась опция делегирования предъявления свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) другому водителю. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Минцифры России сообщает о расширении функциональности мобильного приложения «Госуслуги.Авто». Пользователи могут делегировать предъявление свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) другому водителю, а также проверять историю автомобиля, — говорится в сообщении.

СТС можно предъявлять на доверенное для управления транспортное средство, указав в приложении данные владельца и человека, кому передаётся управление, а также срок передачи. У лица, принимающего управление, должен быть указан номер водительского удостоверения на «Госуслугах». Таким образом, водитель сможет предъявить инспектору ГИБДД СТС в виде QR-кода.

В приложении можно также просматривать историю автомобиля, скачивать выписку на него из госреестра, подавать заявление на регистрацию авто, записываться на замену водительского удостоверения после окончания срока действия.

Ранее стало известно, что пользователи портала «Госуслуги» смогут вносить коммунальные платежи, передавать показания счётчиков и заключать договоры на подключение водоснабжения. Всего россиянам будет доступна 21 услуга, но со временем список расширится.