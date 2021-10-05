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Оплату «коммуналки» ввели на портале госуслуг

00:50, 06 октября 2021
Оплату «коммуналки» ввели на портале госуслуг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россияне смогут оплатить «коммуналку», передать показания счётчиков и заключить договоры на подключение водоснабжения на «Госуслугах». Перечень услуг ЖКХ выводится на портал в рамках проекта, сообщает URA.RU.

Всего пользователям будет доступна 21 услуга, но со временем перечень будет пополняться, отмечает Минцифры. Через портал россияне могут получать информацию о счетах на оплату жилья, задолженностях, в систему также можно будет вносить показания счётчиков. Оплатить счета можно будет с помощью Системы быстрых платежей.

На сервисе будет доступно информирование о мерах поддержки льготных категорий. Также через портал можно будет подать заявку на подключение к сетям холодного и горячего водоснабжения, к электричеству и теплосетям.

Ранее сообщалось, что россияне, которые перестали платить за свет, рискуют остаться без электричества примерно через два месяца. Однако процедура отключения может и затянуться.

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