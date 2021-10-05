Россиянам рассказали о сроках отключения электричества за долги

Россияне, которые перестали платить за свет, рискуют остаться без электричества примерно через два месяца. Однако процедура отключения может и затянуться, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Управляющий партнёр группы компаний «Легес-бюро» Мария Спиридонова пояснила , что право отключать электроэнергию имеют ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья и управляющие компании. Должник получает уведомление лично в руки или через «Госуслуги». Сначала его предупреждают о необходимости погасить долг или договориться о рассрочке.

Факт подписи или уведомления должника должен быть доказан, без этого любые действия по отключению или ограничению электроэнергии незаконны. Отсчёт начала процедуры отключения ведётся со дня уведомления должника, отметила эксперт.

Директор департамента взыскания задолженностей компании «ПИК-Комфорт» Владислав Котельников подчеркнул, что если должник ничего не сделал по закрытию или уменьшению долга, то ему сначала ограничат подачу электричества на десять дней.

Если данная мера не поможет, должнику отключат свет. При этой процедуре потребуется подпись должника в акте, без неё гражданин может оспорить действия управляющей компании в суде.

Вернуть свет гражданину обязаны в течение двух дней с момента получения от него квитанции об оплате долга.

Ранее стало известно, что изменять существующие правила отопления нельзя, так как данные нормы принимались давно и основаны на многочисленной и постоянной практике. Кроме того, отопление нельзя просто так включить и выключить. Об этом рассказал создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. По его словам, включение и отключение отопления без последствий не бывает.