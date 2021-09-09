Изменение правил отопления назвали необоснованным

Изменять существующие правила отопления нельзя, так как данные нормы принимались давно и основаны на многочисленной и постоянной практике. Кроме того, отопление нельзя просто так включить и выключить. Об этом телеканалу «360» рассказал создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура.

Если реально более пяти дней устойчивая температура ниже восьми градусов, тогда вопрос понятен, что есть смысл дать отопление, — отметил эксперт.

Однако нынешнее предложение по изменению отопительных норм совсем непонятно. Например, если температура в 10 градусов будет несколько дней и отопление включат, а потом будет период тёплого времени, то люди просто поджарятся в своих квартирах, сообщил специалист в сфере ЖКХ.

По его словам, включение и отключение отопления без последствий не бывает. Самая основная проблема будет заключаться в сильной нагрузке на саму систему, что может привести к сбоям и техническим проблемам.

Поэтому чтобы изменить существующую норму с пяти дней на три и с 8 градусов на 10, нужно провести ряд исследований, расчётов, которые должны быть чётко прописаны и целесообразны. Иначе все эти предложения полностью необоснованные, заключил Степура.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением изменить нормы для начала отопительного сезона. Она считает, что включать отопление следует при предельной среднесуточной температуре 10 градусов тепла, которая держится три дня.