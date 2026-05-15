Фу, полотенце опять в пятнах: краска для волос смоется без дорогих пятновыводителей

После окрашивания волос полотенца часто выглядят так, будто их уже ничем не спасти. Темные разводы от краски плохо отстирываются и остаются даже после машинной стирки. Но выбрасывать текстиль раньше времени не стоит — есть простые домашние способы, которые действительно помогают.

Если пятно свежее, действовать нужно сразу. Самый простой вариант — теплая вода и немного жидкого мыла или средства для посуды. Раствор наносят на ткань и аккуратно трут загрязненный участок. Пока краска не впиталась глубоко, такой способ часто убирает следы полностью.

Со старыми пятнами помогает смесь соли и уксуса. Сначала на ткань насыпают соль и слегка втирают ее в пятно. Потом добавляют пару ложек уксуса и оставляют примерно на полчаса. После этого полотенце стирают как обычно. Такой способ хорошо разрушает въевшийся пигмент.

Многие используют и обычную перекись водорода. Ее наносят прямо на загрязнение, оставляют на 20–30 минут, а затем отправляют вещь в стирку. Особенно удобно использовать этот способ для светлых полотенец.

Главное — не затягивать с чисткой. Чем быстрее обработать пятно, тем больше шансов вернуть полотенцу нормальный вид без дорогой химии.

