ФСИН получит видео и документы о пытках заключённых

Правозащитный проект Gulagu.net передаст ФСИН часть имеющихся в его распоряжении видеозаписей и документов, подтверждающих применение пыток к заключённым. Об этом попросили в ведомстве, говорится в Telegram-канале правозащитников.

Генералы попросили о помощи правозащитников, которых другие генералы выдавили из России, — написали в Gulagu.net.

Передачу документов и видеозаписей о шести преступлениях согласовали с бывшим заключённым, которому удалось получить эти кадры.

Все вместе будем наблюдать за тем, как будут развиваться события и насколько нынешнее руководство ФСИН готово к проведению тщательного расследования и пресечения пыточных практик в учреждениях УИС, — добавили правозащитники.

Видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

На кадрах первого попавшего в СМИ видео запечатлено, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают, совершают в отношении них cексуальное насилие. Лидер Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что в учреждениях ФСИН работают «зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съёмок этих истязаний». Он рассказал, что «пыточная» работает по договорённости с ФСБ и в неё этапируют людей со всей страны формально по медицинским причинам. По его словам, пытают в заведении тех, кто интересен для дачи показаний против видных чиновников, оппозиционеров или миллиардеров, а также богачей для вымогательства, «смотрящих» или по заказу «с воли».

По данным правозащитного проекта, пытки были зафиксированы не только в саратовской больнице, но и в СИЗО № 1 ГУФСИН по Иркутской области и в белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6. После публикации информации было заведено несколько уголовных дел, проверки начали ФСБ и Генпрокуратура, а начальство УФСИН Саратовской области ушло в отставку.

В конце мая в Gulagu.net сообщили, что прекращают работу в России из-за опасений за своих сотрудников, однако не останавливают свою деятельность. Как отмечал Владимир Осечкин, после захвата властями Белоруссии самолёта, на котором из Греции в Литву летели журналист Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, каждый из работников правозащитного центра, по сути, является «камикадзе».