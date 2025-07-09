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09 июля 2025 в 10:30

Фруктовый салат с вишней и яблоками! Готовится быстро и заряжает энергией

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фруктовый салат с вишней и яблоками! Готовится быстро и заряжает энергией. Это самый легкий способ насытиться витаминами за 10 минут. Главное — аккуратность: ягоды должны сохранить форму, а сливочный соус добавит нежности и сливочной сладости. Прекрасный способ подать фрукты красиво и оригинально. Особенно хорош в жару — охлаждает и радует глаз.

Ингредиенты

  • Вишня — 500 г
  • Яблоки — 2 шт.
  • Сахар коричневый — 3 ст. л.

Для соуса

  • Сливки 35% — 150 мл
  • Йогурт натуральный — 1 стаканчик
  • Сок лимона — 2 ст. л.
  • Сахар ванильный — 3 ч. л.

Приготовление

  1. Аккуратно удалите косточки из вишни, стараясь не повредить ягоды. Яблоки очистите, нарежьте кубиками. Смешайте с вишней и сахаром, не раздавливая.
  2. Сливки взбейте с ванильным сахаром до пены, влейте йогурт и лимонный сок, снова взбейте.
  3. Разложите салат по креманкам и залейте сливочным соусом. Подавать охлажденным.

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салат
фрукты
вишня
яблоки
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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