Фруктовый салат с вишней и яблоками! Готовится быстро и заряжает энергией. Это самый легкий способ насытиться витаминами за 10 минут. Главное — аккуратность: ягоды должны сохранить форму, а сливочный соус добавит нежности и сливочной сладости. Прекрасный способ подать фрукты красиво и оригинально. Особенно хорош в жару — охлаждает и радует глаз.
Ингредиенты
- Вишня — 500 г
- Яблоки — 2 шт.
- Сахар коричневый — 3 ст. л.
Для соуса
- Сливки 35% — 150 мл
- Йогурт натуральный — 1 стаканчик
- Сок лимона — 2 ст. л.
- Сахар ванильный — 3 ч. л.
Приготовление
- Аккуратно удалите косточки из вишни, стараясь не повредить ягоды. Яблоки очистите, нарежьте кубиками. Смешайте с вишней и сахаром, не раздавливая.
- Сливки взбейте с ванильным сахаром до пены, влейте йогурт и лимонный сок, снова взбейте.
- Разложите салат по креманкам и залейте сливочным соусом. Подавать охлажденным.
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