Фруктовый салат с вишней и яблоками! Готовится быстро и заряжает энергией

Фруктовый салат с вишней и яблоками! Готовится быстро и заряжает энергией

Фруктовый салат с вишней и яблоками! Готовится быстро и заряжает энергией. Это самый легкий способ насытиться витаминами за 10 минут. Главное — аккуратность: ягоды должны сохранить форму, а сливочный соус добавит нежности и сливочной сладости. Прекрасный способ подать фрукты красиво и оригинально. Особенно хорош в жару — охлаждает и радует глаз.

Ингредиенты

Вишня — 500 г

Яблоки — 2 шт.

Сахар коричневый — 3 ст. л.

Для соуса

Сливки 35% — 150 мл

Йогурт натуральный — 1 стаканчик

Сок лимона — 2 ст. л.

Сахар ванильный — 3 ч. л.

Приготовление

Аккуратно удалите косточки из вишни, стараясь не повредить ягоды. Яблоки очистите, нарежьте кубиками. Смешайте с вишней и сахаром, не раздавливая. Сливки взбейте с ванильным сахаром до пены, влейте йогурт и лимонный сок, снова взбейте. Разложите салат по креманкам и залейте сливочным соусом. Подавать охлажденным.

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