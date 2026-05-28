28 мая 2026 в 14:43

Форель горячего копчения за полчаса — и никакой дачи не нужно, готовлю прямо на кухне

Я не фанат возни с коптильней, но эта форель стоит того. Домашнее горячее копчение — это просто, если знаешь пару фишек.

Ингредиенты

Форель — 2 тушки, соль — 4 ст. л., щепа ольхи — 200 г, щепа яблони — 100 г.

Как готовлю

Сначала мою и чищу форель от чешуи, обязательно вырезаю жабры, оставляю голову и плавники. Потом солю без фанатизма: насыпаю соль на дно контейнера, кладу рыбу и щедро посыпаю сверху, не втираю. Оставляю в холодильнике на ночь — это важно для текстуры.

Утром промываю, сушу бумажными полотенцами и подвешиваю на пару часов подвялиться. Самое сложное — это собрать коптильню: я беру толстую кастрюлю, сыплю на дно щепу (ольха и яблоня 2:1), ставлю поддон и решетку с рыбой. Готовлю под крышкой с грузом 20-30 минут при 80-100 °C. Результат: нежное, сочное мясо с идеальным дымком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сам не ожидал, что на обычной плите можно получить такую текстуру: мясо нежнейшее, прямо тает, а корочка — золотистая, хрустящая, с ярким дымным ароматом. Меня удивило, что ольха с яблоней дают такой благородный запах — никакой горечи, только сладковатая древесина. Рекомендую подавать с долькой лимона и белым хлебом, пока рыба еще теплая.

Проверено редакцией
