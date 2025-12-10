Фикус роняет листья зимой не просто так: простой способ перестановки горшка, который спасает растение

Зимой даже самый крепкий фикус начинает капризничать, и многие хозяйки замечают стремительный листопад. Но причина чаще всего не в болезнях, а в том, что привычное летом место зимой превращается в настоящую ловушку для тропического растения.

Холодное стекло охлаждает корни на 5–7 градусов, и фикус перестает нормально питаться. Листья, касающиеся окна, первыми желтеют, а конденсат только усугубляет ситуацию. Перестановка к батарее тоже не вариант: сухой воздух в 20–30% буквально высушивает крону, и опрыскивания уже не спасают. Сквозняк у двери или форточки способен вызвать стресс за пару минут, а на полу держится самая низкая температура, из-за чего грунт переохлаждается и дольше сохнет. В темном углу растению быстро не хватает света, особенно если сорт пестролистный.

Просто поставьте фикус в полуметре от окна, поднимите горшок на подставку и добавьте 3–4 часа досветки — листья перестанут опадать.

