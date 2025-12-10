ТИЭФ'25
10 декабря 2025

Фикус роняет листья зимой не просто так: простой способ перестановки горшка, который спасает растение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимой даже самый крепкий фикус начинает капризничать, и многие хозяйки замечают стремительный листопад. Но причина чаще всего не в болезнях, а в том, что привычное летом место зимой превращается в настоящую ловушку для тропического растения.

Холодное стекло охлаждает корни на 5–7 градусов, и фикус перестает нормально питаться. Листья, касающиеся окна, первыми желтеют, а конденсат только усугубляет ситуацию. Перестановка к батарее тоже не вариант: сухой воздух в 20–30% буквально высушивает крону, и опрыскивания уже не спасают. Сквозняк у двери или форточки способен вызвать стресс за пару минут, а на полу держится самая низкая температура, из-за чего грунт переохлаждается и дольше сохнет. В темном углу растению быстро не хватает света, особенно если сорт пестролистный.

Просто поставьте фикус в полуметре от окна, поднимите горшок на подставку и добавьте 3–4 часа досветки — листья перестанут опадать.

Ранее сообщалось, что многие владельцы замиокулькаса устали бесконечно протирать листья: салфетки дают эффект всего на пару дней, душ занимает массу времени и сил, а покупные жидкости стоят дорого и тоже недолговечны. Оказывается, есть старый, но очень действенный способ, который до сих пор спасает цветоводов.

