Фейк о погибшем на незаконной акции в поддержку Навального появился в Сети

https://static.news.ru/photo/02345040-5e4d-11eb-bb24-fa163e074e61_660.jpg Виталий Цаль Фото: evilarthas/vk.com

В Сети распространяется фейк о погибшем на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На снимке изображён мужчина с перебинтованным носом. Сообщается, что это его последнее фото.

Зверски убит оппозиционер. После нападения на сотрудников полиции Виталий Цаль скончался в районной поликлинике, — написано на фейковом снимке.

На фотографии запечатлён украинский блогер Виталий Цаль (Папич). Снимок был сделан в июне прошлого года, когда мужчине провели операцию на носу. Об этом сам блогер рассказывал в своём аккаунте в Instagram.

Примечательно, что Цаль уже неоднократно «умирал». В 2014 году в украинском сегменте Сети распространялось фото блогера, который будто бы погиб возле Луганска в «сражениях с группой фашистов-бендеровцев». Тогда фейк гласил, что простой русский парень до последнего патрона защищал пункт «Древний» возле Луганска, сообщает РЕН ТВ.

Комитет Госдумы по информационной политике проанализирует фейки о пострадавших и погибших на незаконных акциях 23 января. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн.

Как писал NEWS.ru, ранее российский сенатор Андрей Климов обвинил западные спецслужбы в причастности к протестам в России. По его мнению, реализовывались проекты, которые были сочинены далеко за пределами России и не имеющие ничего общего со стабильным развитием государства.