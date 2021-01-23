Российский сенатор обвинил спецслужбы Запада в причастности к протестам

https://static.news.ru/photo/0d727b2a-5e2b-11eb-bc88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западные спецслужбы занимались содействием проведению незаконных акций на территории многих российских городов, которые состоялись 23 января. И данными, подтверждающими этот тезис, обладают в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал глава комиссии Андрей Климов.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

За участие в митингах задержали более 3,3 тысячи человек.

По словам сенатора, Совфед располагает сведениями, согласно которым к проведению акций протеста были причастны зарубежные спецслужбы.

Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют, — цитирует Климова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как на несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального митингующие разгромили машину ФСБ. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.