В Москве возбудили дело после разгрома автомобиля ФСБ

https://static.news.ru/photo/7eb51844-5e24-11eb-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как на несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального митингующие разгромили машину ФСБ. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

В Москве, по оценкам Reuters, на улицы вышли более 40 тысяч человек. Полиция говорит о четырёх тысячах.

Группа протестующих разгромила ехавшую с мигалкой машину ФСБ. Граждане прыгали на автомобиль, разбили стёкла, распылили вещество из баллончика. На Цветном бульваре протестующие повредили автозак. Кроме того, они закидывали правоохранителей петардами и снежками.

По факту нанесения повреждений автомобилю ФСБ на Цветном бульваре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, число задержанных участников несанкционированных акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, прошедших во многих российских городах, превысило 3,3 тысячи человек.