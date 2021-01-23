Госдума сделает отчёт о фейках про пострадавших на незаконных митингах

https://static.news.ru/photo/c61c564c-5e43-11eb-9b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по информационной политике проанализирует появившиеся в социальной сети фейковые сообщения о пострадавших на несогласованных акциях 23 января. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн.

В «ТикТоке» активно качаются фейки о сакральных жертвах, забитых на митингах. Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций — просто запредельно. Комитет намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, итоговый отчёт сделаем открытым, — написал парламентарий на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что прокуратура Петербурга начала проверку после несогласованной акции 23 января. Будут в том числе проверены действия полиции в ходе задержания протестующих. Будет проверен и факт применения физической силы в отношении женщины, который попал на видео. Она пыталась помешать силовикам забрать мужчину, но один из них толкнул её ногой в живот.

Как писал ранее NEWS.ru, 23 января по всей России прошли массовые митинги в поддержку Навального. Акции состоялись и за рубежом. В Москве, по оценкам СМИ, на улицы вышли около 40 тысяч человек. Митинги не были согласованы с властями, поэтому силовики местами действовали жёстко. Как это было.