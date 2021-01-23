Прокуратура проверит инцидент с женщиной на акции в Петербурге

https://static.news.ru/photo/20bfe09a-5dd7-11eb-8240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов / news.ru

Прокуратура Петербурга начала проверку после несогласованной акции, 23 декабря. Будут в том числе проверены действия полиции в ходе задержания протестующих.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверки <...> в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, — сказано в сообщении ведомства.

Будет проверен и факт применения физической силы в отношении женщины, который попал на видео. Она пыталась помешать силовикам забрать мужчину, но один из них толкнул её ногой в живот.

Также ранее сообщалось, что в Петербурге участник акции в поддержку блогера Алексея Навального напал на сотрудника полиции. Он ударил силовика по лицу кулаком, сбив его с ног.

Как писал ранее NEWS.ru 23 января по всей России прошли массовые митинги в поддержку Навального. Акции состоялись и за рубежом. В Москве, по оценкам СМИ, на улицы вышли около 40 тысяч человек. Митинги не были согласованы с властями, поэтому силовики действовали предельно жёстко. Как это было.