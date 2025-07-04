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04 июля 2025 в 15:08

Студенты пытаются устроить тотальную блокаду Белграда

В Сербии протестующие пытаются организовать тотальную блокаду Белграда

Фото: EPA/TASS

Трассы в Белграде блокированы протестующими, сказано в аккаунте «Студенты в блокаде» в соцсети Х. Также недоступными из-за протестов стали трассы в Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах. До этого митингующие обратились к байкерам, таксистам, аграриям и ветеранам с просьбой организовать «тотальную блокаду» сербской столицы, Нови-Сада и города Ниш.

Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь, — подчеркнули организаторы акции.

До этого стало известно, что протестующие напали на полицейских в Белграде, в результате этого один сотрудник правоохранительных органов получил травмы. По информации пресс-службы МВД республики, инцидент произошел после того, как силовики попытались задержать демонстранта, который создавал на проезжей части баррикады.

Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что за протестами студентов в Сербии стоят страны Запада, которые пытаются ухудшить ситуацию в союзных России государствах. По его словам, подобные акции проводятся по сценарию стандартных цветных бунтов, к которым привлекаются молодые люди.

Сербия
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