ФАС наказывает операторов за подорожание связи: что будет дальше с тарифами

ФАС наказывает операторов за подорожание связи: что будет дальше с тарифами

Качество сотовой связи в России может ухудшиться, предупреждают эксперты, опрошенные NEWS.ru. В числе причин называют недавний прецедент: суд поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей из-за повышения тарифов весной 2024 года. Что будет происходить с ценами на услуги мобильных операторов, можно ли сэкономить и вернуть переплаченные деньги — в этом материале.

За что оштрафовали МТС

Арбитражный суд Москвы поддержал решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предписала ПАО «МТС» перечислить в бюджет 3 млрд рублей из-за повышения тарифов на связь весной прошлого года.

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФАС, в апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов: «ФАС России установила, что повышение является экономически необоснованным и ущемляет интересы потребителей. Ведомство признало ПАО „МТС“ нарушившим закон о защите конкуренции и предписало перечислить в бюджет необоснованно полученный доход в размере 3 098 087 251 рубль».

В ФАС уточнили, что такая мера применена службой впервые при установлении подобного правонарушения: «Она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик операторов связи».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Компания МТС пыталась оспорить решение и предписание, однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства. Редакция NEWS.ru направила официальный запрос оператору, однако на момент выхода материала ответа не получила.

Осенью 2022 года ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона» за необоснованное повышение тарифов в среднем на 12%. В ходе проверки выяснилось, что рост затрат компании не соответствует доходам, получаемым от повышения цен. По мнению специалистов, это могло привести к ущемлению интересов потребителей.

Как росли тарифы на связь в последнее время

В 2024 году средний чек за мобильную связь в России увеличился на 4%, достигнув 391 рубля, свидетельствуют данные профильных агентств TelecomDaily и Nexign. Аналитики указывали, что основной причиной роста стало переключение абонентов на более дорогие тарифы с расширенными пакетами услуг, а также повышение цен на архивные тарифы. По данным Росстата, тарифы на телекоммуникационные услуги в последнем месяце минувшего года выросли сразу на 13,96% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

С начала 2025 года операторы продолжили поднимать цены на часть услуг. В частности, компания Т2 рассылала абонентам сообщения о повышении тарифов более чем на 10%. В компании называли пересмотр цен «нормальной рыночной практикой», указывая, в частности, на рост расходов на содержание сетей — цены на электроэнергию, присоединение к энергосетям, оборудование, аренду.

В феврале «Билайн» сообщил о том, что меняет тарифы на пользование домашним интернетом, ТВ, а также увеличивает стоимость аренды оборудования.

«МегаФон» также объявил о повышении цен для абонентов фиксированной связи с 1 марта, а для части корпоративных абонентов — с начала февраля.

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Какие последствия будет иметь решение суда по МТС

Решение, безусловно, имеет прецедентный характер, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. «Не только компания МТС повышала тарифы, остальные операторы связи этим тоже занимались. Поэтому, несомненно, данный кейс ляжет в основу исков к остальным участникам рынка», — указал собеседник NEWS.ru

Вынесенное решение — жесткий звонок всем операторам связи, которые думали, что вправе повысить тарифы тогда, когда захочется, пояснил NEWS.ru шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Отрасль связи, будучи стратегической, тщательно контролируется государством. Сейчас бизнесу показали: малейшее движение в сторону возмещения собственных расходов автоматически окажется в зоне интереса контролирующих структур. Очевидно, что операторы будут вынуждены умерить свои аппетиты», — отметил Букштейн.

Будут ли повышаться тарифы на связь в 2025 году

Арбитражный суд Москвы и ФАС отправили операторам связи недвусмысленный сигнал о том, что не потерпят в настоящее время повышения цен на связь для населения. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

«Поэтому операторы будут проводить единообразную тарифную политику, стараясь не раздражать регулятора и при этом пытаясь поддерживать качество связи в ситуации, когда расходы растут, а увеличить доходы путем повышения тарифов не разрешается», — пояснил эксперт.

Леонтий Букштейн подтвердил, что участники отрасли продолжат придерживаться установленной нормы, согласно которой повышение цен может происходить не более одного раза в год: «Таким образом, можно ожидать, что сейчас на шахматной доске связи фигуры замрут».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Можно ли абонентам вернуть переплаченные операторам деньги

Денежные средства, которые заплатили физические и юридические лица операторам, незаконно повысившим тарифы операторам, вернуть вряд ли получится, рассказал адвокат Григорий Сарбаев.

«В случае с МТС взысканные по суду 3 миллиарда будут направлены в бюджет. Никаких компенсаций для тех, кто действительно пострадал от действий оператора, не предусмотрено. Возможно, это будет учтено при следующих судебных решениях. Однако в настоящее время такого механизма в Российской Федерации нет», — объяснил адвокат.

В то же время Сарбаев не исключил, что может быть создан новый прецедент: «Тем, кто пострадал, я рекомендую обращаться в суд самостоятельно. Если повышение цен на связь сейчас признано незаконным, то и переплату, с большой долей вероятности, можно будет вернуть в рамках обращения с иском в судебную инстанцию».

Что будет с качеством связи

Россияне, скорее всего, столкнутся с деградацией качества мобильной связи, предполагают опрошенные NEWS.ru эксперты. По оценкам экономического аналитика Артема Ермолаева, сохраняющаяся на высоком уровне ключевая ставка негативно влияет на объемы инвестиционных программ.

«Кроме того, это происходит на фоне санкционного давления, сложностей с поставками оборудования, удорожания закупок и растущих затрат на привлечение высококвалифицированного технического персонала», — пояснил специалист.

Ермолаев полагает, что жесткие решения, связанные с фактическим запретом повышения цен на услуги связи, заставит операторов еще больше экономить: «В результате это неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению качества предоставляемых услуг».

Эксперт Леонтий Букштейн полагает, что россиянам сегодня нет особого смысла менять операторов: «Практически у всех крупных игроков рынка тарифы практически одинаковые. Условия таковы, что явно демпинговать никто не может. Разве что у некоторых операторов более выгодными оказываются пакетные предложения, куда включены услуги домашнего телевидения, интернета и мобильной связи».

NEWS.ru направил запросы с просьбой прокомментировать ситуацию крупнейшим операторам сотовой связи. На момент публикации ответы не поступили.

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