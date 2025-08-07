Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 13:14

На Западе раскрыли «хитрость» немцев против «Газпрома»

Bloomberg: Uniper выиграла суд с «Газпромом» благодаря нестандартной тактике

Штаб-квартира компании Uniper в Дюссельдорфе Штаб-квартира компании Uniper в Дюссельдорфе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Немецкая энергокомпания Uniper добилась многомиллиардных выплат от «Газпрома» благодаря нестандартному юридическому подходу. Как пишет Bloomberg, компания смогла ускорить процесс взыскания компенсаций за прекращение поставок российского газа.

Конфликт начался летом 2022 года, когда «Газпром» объявил о форс-мажоре из-за проблем с турбинами Siemens. После взрывов на «Северных потоках» Uniper, как и другие европейские компании, инициировала арбитражный процесс, требуя €11,6 млрд (более 1 трлн рублей).

В отличие от конкурентов, Uniper параллельно подала иск в немецкие суды, что позволило ей быстрее получить €8 млрд (около 744 млрд рублей). По словам адвоката Тино Шнайдера, остальные не смогли последовать примеру компании, поскольку необходимо было «доказать наличие чрезвычайной ситуации, существование Uniper было под угрозой».

В июне 2024 года арбитраж присудил компании дополнительные €13,5 млрд (более 1,2 трлн рублей). При этом российский суд обязал «дочку» Uniper выплатить «Газпрому» €14,3 млрд (порядка 1,3 трлн рублей) за нарушение судебного запрета. Компания отказалась раскрывать детали уже полученных выплат, пообещав перевести их немецкому правительству.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии отозвало лицензию у предприятия «Молдовагаз», которое создали с «Газпромом». Регулятор принял это решение из-за невыполнения требований о разделении или продаже своих активов.

