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04 августа 2025 в 12:54

Одна компания лишилась лицензии на поставки российского газа в Молдавию

«Молдовагаз» лишат лицензии на поставки топлива Кишиневу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии отозвало лицензию у предприятия «Молдовагаз», которое создали с «Газпромом», сообщила пресс-служба НАРЭ. Регулятор принял это решение из-за невыполнения требований о разделении или продаже своих активов.

Как сообщила пресс-служба НАРЭ, административный совет агентства утвердил решение об аннулировании лицензии, которую ранее выдали АО «Молдовагаз» для осуществления деятельности по поставке природного газа. Речь идет о разрешении от 6 ноября 2018 года. Номер серии лицензии — АС № 001402.

Ранее ФАС возбудила дело против дочерней компании «Газпрома», которая входит в его структуру. Поводом стало сокращение объемов реализации голубого топлива на биржевых торгах. Речь идет о компании «Газпром ГНП продажи».

Также в Армении была заблокирована подача российского голубого топлива. Причиной временной остановки отправки газа были аварийно-восстановительные работы в Грузии, которые должны были завершиться 26 июля.

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