Суд потребовал, чтобы МТС перечислили 3 млрд рублей в бюджет России

Московский арбитражный суд подтвердил законность действий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, включая предписание о перечислении оператором МТС 3 млрд рублей в государственный бюджет, сообщает РИА Новости. Эти средства были получены компанией в результате незаконного повышения тарифов в апреле — мае 2022 года, следует из материалов суда. Заседание суда при этом проходило в закрытом формате.

Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью, — сказано в судебных документах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба уличила МТС в необоснованном повышении цен на услуги связи на 8% весной 2024 года. Компании было предписано снизить тарифы.

В августе 2024 года антимонопольная служба возбудила дела в отношении «Билайна», «МегаФона» и МТС, поскольку они не отменили дополнительную плату сверх абонентской для находящихся в Крыму граждан. Операторов связи предупреждали, но они проигнорировали просьбы, уточнили в ФАС.