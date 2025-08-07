Названа одна из главных тем предстоящей встречи Путина и Трампа Политолог Блохин: Путин и Трамп будут обсуждать прекращение огня на Украине

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп на предстоящих переговорах могут обсудить вопрос прекращения огня на Украине, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, лидеры также могут затронуть тему российско-американских отношений.

[На встрече Путина и Трампа] будут обсуждаться проблемы Украины и вопросы, которые связаны с ней. Как раз будет поднят вопрос мирного урегулирования и, соответственно, прекращение огня. Но я также думаю, что будут затрагиваться и другие аспекты российско-американских отношений. Понятно, что российско-американские отношения масштабнее, чем просто проблема Украины. Поэтому, скорее всего, и украинский кризис будет в центре обсуждения, а также все вопросы, которые входят в него: санкции, ультиматумы, прекращение огня, — сказал Блохин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва может стать местом встречи Путина и Трампа. По его словам, время и город, где пройдут переговоры лидеров двух держав, уже были согласованы, однако детали пока не разглашаются из соображений безопасности.