В Госдуме напомнили, что «миротворец» Трамп сделал за свое президентство

Глава Белого дома Дональд Трамп за несколько месяцев колоссально увеличил военные расходы Европы и военный бюджет США, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, на данный момент Вашингтон тратит более $1 трлн, чего не было во время правления ни Джо Байдена, ни Барака Обамы.

Я уже много раз говорил, чего добился Трамп на сегодняшний день как миротворец. Первое — увеличил военные расходы стран Европы в два с половиной раза. Второе — увеличил военный бюджет США, он сейчас более $1 трлн. Такого бюджета ни при Байдене, ни при Обаме, ни при ком никогда не было. Бюджет на следующий год сейчас верстается, он будет еще больше. Против кого это все? Поэтому Россия выступает за переговоры, но я считаю, что президент [Владимир Путин] не поступится национальными интересами, — сказал Соболев.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что Путин и Трамп на предстоящих переговорах могут обсудить вопрос прекращения огня на Украине. По его словам, лидеры также могут затронуть тему российско-американских отношений.