Фаршированные яйца с шампиньонами! Бюджетный хит из четырех продуктов — настоящая находка для любителей грибных закусок! Сытная, с пикантной ноткой жареных шампиньонов и идеально подходит для праздничного стола. Советую попробовать — гости оценят и будут просить добавки.

Ингредиенты

Яйца — 10 шт.

Шампиньоны свежие — 200 г

Картофель — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Зелень — для украшения

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, очистите и разрежьте пополам. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук мелко накрошите. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета и испарения жидкости. Смешайте в миске измельченные желтки, картофель и остывшие жареные грибы с луком. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Наполните салатом половинки яичных белков и выложите на блюдо. Украсьте зеленью и подавайте к столу. Остатки салата выложите на поджаристый хлеб.

Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить 1 ч. л. соевого соуса при жарке грибов!

