26 августа 2025 в 06:00

Фаршированные яйца с шампиньонами! Бюджетный хит из четырех продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированные яйца с шампиньонами! Бюджетный хит из четырех продуктов — настоящая находка для любителей грибных закусок! Сытная, с пикантной ноткой жареных шампиньонов и идеально подходит для праздничного стола. Советую попробовать — гости оценят и будут просить добавки.

Ингредиенты

  • Яйца — 10 шт.
  • Шампиньоны свежие — 200 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Зелень — для украшения

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую, очистите и разрежьте пополам. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук мелко накрошите. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета и испарения жидкости.
  2. Смешайте в миске измельченные желтки, картофель и остывшие жареные грибы с луком. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Наполните салатом половинки яичных белков и выложите на блюдо. Украсьте зеленью и подавайте к столу. Остатки салата выложите на поджаристый хлеб.

Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить 1 ч. л. соевого соуса при жарке грибов!

Ранее мы готовили яичницу из Польши «Смажену» с колбасками! Аппетитный завтрак за 15 минут.

яйца
закуски
грибы
картофель
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
