Курино-капустные лодочки с яичной начинкой! Вкуснятина из обычных продуктов

Курино-капустные лодочки с яичной начинкой! Это невероятно вкусно и из обычных продуктов! Нежные куриные лодочки с сырно-яичной начинкой — идеальное белковое блюдо для правильного питания. Сытные, низкоуглеводные и простые в приготовлении. Отлично подходят для ужина и легко разнообразят ваш рацион.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Яйца — 4 шт.

Капуста белокочанная — 120 г

Сметана 10% — 30 г

Сыр — 30 г

Лук репчатый — 30 г

Соль — по вкусу

Чеснок — по желанию

Приготовление

Измельчите в блендере куриное филе, лук и одно сырое яйцо до получения однородного фарша. Капусту очень мелко нашинкуйте и смешайте с куриным фаршем, посолите. Три яйца отварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте. Смешайте их со сметаной и тертым сыром, добавьте чеснок по желанию. На противне, застеленном пергаментом, мокрыми руками сформируйте из фарша овальные лодочки. Также можно для каждой котлетки сделать отдельную лодочку из пергамента. Сделайте в каждой углубление и заполните его яичной начинкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–55 минут до золотистого цвета.

