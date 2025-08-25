Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Курино-капустные лодочки с яичной начинкой! Вкуснятина из обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курино-капустные лодочки с яичной начинкой! Это невероятно вкусно и из обычных продуктов! Нежные куриные лодочки с сырно-яичной начинкой — идеальное белковое блюдо для правильного питания. Сытные, низкоуглеводные и простые в приготовлении. Отлично подходят для ужина и легко разнообразят ваш рацион.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Капуста белокочанная — 120 г
  • Сметана 10% — 30 г
  • Сыр — 30 г
  • Лук репчатый — 30 г
  • Соль — по вкусу
  • Чеснок — по желанию

Приготовление

  1. Измельчите в блендере куриное филе, лук и одно сырое яйцо до получения однородного фарша. Капусту очень мелко нашинкуйте и смешайте с куриным фаршем, посолите. Три яйца отварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте.
  2. Смешайте их со сметаной и тертым сыром, добавьте чеснок по желанию. На противне, застеленном пергаментом, мокрыми руками сформируйте из фарша овальные лодочки. Также можно для каждой котлетки сделать отдельную лодочку из пергамента. Сделайте в каждой углубление и заполните его яичной начинкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–55 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили домашние зразы с яичной начинкой! Старый рецепт от бабушки — всегда в топе.

