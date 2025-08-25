Оливье с копченой курицей и авокадным соусом! Вкуснота для стройности

Оливье с копченой курицей и авокадным соусом! Вкуснота для стройности! Лёгкая и полезная версия любимого салата! Нежная копчёная куриная грудка и кремовый соус на основе йогурта делают его по-настоящему вкусным без лишних калорий. Идеально для тех, кто следит за питанием, но не готов отказывать себе в удовольствии.

Ингредиенты

Куриная грудка копчёная — 200 г

Картофель отварной — 2 шт. (средних)

Морковь отварная — 1 шт.

Яйца отварные — 3 шт.

Огурцы свежие — 2 шт.

Горошек зелёный консервированный — 4 ст. л.

Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок

Соль, перец — по вкусу

Для соуса

Йогурт греческий натуральный — 150 г

Авокадо — 1 шт. (спелый)

Чеснок — 1 зубчик

Сок лимонный — 1 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку, отварной картофель, морковь и яйца нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Огурцы и зелень мелко порубите. Сложите все подготовленные ингредиенты в большую миску, добавьте зелёный горошек. Для соуса разрежьте авокадо, удалите косточку, мякоть ложкой переложите в блендер. Добавьте греческий йогурт, выдавите чеснок, влейте лимонный сок и добавьте горчицу. Взбейте до абсолютно гладкой и однородной кремовой текстуры, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат полученным соусом, аккуратно перемешайте и дайте ему настояться в холодильнике 15–20 минут перед подачей.

