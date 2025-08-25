Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 07:00

Оливье с копченой курицей и авокадным соусом! Вкуснота для стройности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оливье с копченой курицей и авокадным соусом! Вкуснота для стройности! Лёгкая и полезная версия любимого салата! Нежная копчёная куриная грудка и кремовый соус на основе йогурта делают его по-настоящему вкусным без лишних калорий. Идеально для тех, кто следит за питанием, но не готов отказывать себе в удовольствии.

Ингредиенты

  • Куриная грудка копчёная — 200 г
  • Картофель отварной — 2 шт. (средних)
  • Морковь отварная — 1 шт.
  • Яйца отварные — 3 шт.
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Горошек зелёный консервированный — 4 ст. л.
  • Зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
  • Соль, перец — по вкусу

Для соуса

  • Йогурт греческий натуральный — 150 г
  • Авокадо — 1 шт. (спелый)
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку, отварной картофель, морковь и яйца нарежьте аккуратными кубиками среднего размера. Огурцы и зелень мелко порубите. Сложите все подготовленные ингредиенты в большую миску, добавьте зелёный горошек. Для соуса разрежьте авокадо, удалите косточку, мякоть ложкой переложите в блендер.
  2. Добавьте греческий йогурт, выдавите чеснок, влейте лимонный сок и добавьте горчицу. Взбейте до абсолютно гладкой и однородной кремовой текстуры, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат полученным соусом, аккуратно перемешайте и дайте ему настояться в холодильнике 15–20 минут перед подачей.

Ранее мы готовили теплый салат с печенью и жареным яйцом! Ресторанное блюдо дома.

оливье
салат
курица
авокадо
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседняя с Россией страна начинает масштабные военные учения
Адвокат раскрыла, как можно увеличить алименты на ребенка
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников в регионах России
В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным
Пышные и воздушные оладьи на кефире: самый быстрый способ
В Киргизии перестали искать потерявшихся альпинистов
В Минтрансе России раскрыли, запретят ли перевозить пауэрбанки в самолете
В России может появиться новый семейный статус для мужчин
Россиянам перечислили признаки туроператоров-мошенников
Лето всё: лютый холод, заморозки вместо бабьего лета: погода в сентябре
Посол КНР поделился ожиданиями от предстоящего саммита в Тяньцзине
Противопожарный вертолет не долетел до пункта назначения во Франции
Юрист ответила, могут ли уволить за отказ устанавливать мессенджер
Россиянам назвали топ-5 ошибок при покупке загородного дома
В Смоленской области сбили группу дронов ВСУ
Боец ВС РФ в одиночку спас раненых товарищей под обстрелом ВСУ
Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью
Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов
Два дрона пытались атаковать Москву
Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.