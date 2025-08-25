Кабачковые шайбы с овощной шапкой! Летняя закуска без тонны масла

Кабачковые шайбы с овощной шапкой! Летняя закуска без тонны масла

Кабачковые шайбы с овощной шапкой! Идеальная летняя закуска из кабачков без тонны жира! Нежные кружочки с ароматной сырно-овощной шапкой тают во рту. Готовятся легко, а исчезают мгновенно — проверено на летних ужинах!

Ингредиенты

Кабачки молодые — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 0,5 шт.

Сыр твердый — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Укроп свежий — 3 веточки

Сметана — 1 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Кабачки вымойте и нарежьте кружочками толщиной 6–7 мм, если кожица грубая, очистите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке, сыр натрите, чеснок пропустите через пресс, укроп измельчите. Смешайте все подготовленные ингредиенты для начинки, добавьте сметану и майонез, тщательно перемешайте. Противень застелите бумагой для выпечки или смажьте маслом. Кружочки кабачков посолите и разложите на противне. На каждый кружочек выложите горкой сырно-овощную начинку. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до мягкости кабачков и легкой румяности начинки. Подавайте горячими или холодными — одинаково вкусно!

Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.