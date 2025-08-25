«Умывают руки»: названа причина, по которой США могут лишить Украину помощи Политолог Блохин: США лишат Украину помощи в случае срыва переговоров

Срыв переговоров станет поводом для США прекратить помощь Украине, в том числе передачу разведданных, без репутационных потерь, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. При этом, по его словам, глава Белого дома Дональд Трамп продолжит продавать Киеву оружие через Европу.

Я думаю, что Вашингтон ищет повод для формального выхода из конфликта [Украины и России], чтобы при этом сохранить лицо. Переговоры пробуксовывают — США умывают руки. При этом, если у Европы и Украины будет желание оплатить оружейный запрос, Трамп от этого отказываться, конечно, не будет, — сказал Блохин.

Он добавил, что возможности президента США в вопросе давления на европейские страны ограничены. По словам политолога, на данный момент Трамп принуждает к началу переговоров, однако не пытается влиять на позиции сторон.

Ранее геополитический аналитик Центра по фундаментальным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил, что США могут в ближайшее время направить Украине и Евросоюзу последнее предупреждение по поводу завершения конфликта с Россией. По его прогнозу, при этом поставки оружия продолжатся, однако передача координат целей прекратится.