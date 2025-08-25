Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Сенатор раскрыл возможности нового кабельного беспилотника «Квазимачта»

Сенатор Рогозин: БПЛА «Квазимачта» позволяет вести наблюдение круглосуточно

Беспилотное воздушное судно коптерного типа в составе системы подъема аппаратуры «Квазимачта» Беспилотное воздушное судно коптерного типа в составе системы подъема аппаратуры «Квазимачта» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый российский беспилотник «Квазимачта» доказал свою высокую эффективность в условиях специальной военной операции, заявил сенатор, начальник Центра специального назначения «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru. Аппарат предназначен для круглосуточного патрулирования и ведения наблюдения за заданным районом.

Идея создания крупного дрона, питающегося и передающего данные через кабель, возникла еще в начале СВО по инициативе группы «Царские волки». Требования к данной платформе были сформулированы на основе запросов от боевых частей, действующих на передовой.

Еще в 2022 году, прибыв в Донбасс, инспекция группы «Царские волки» активно занялась поддержкой наших подразделений в разработке крупного беспилотника, питающегося и передающего информацию через кабель, предназначенного для круглосуточного зависания над заданной точкой и ведения видеонаблюдения посредством оптико-электронных приборов, а также передачи сигналов на и от других дронов, — отметил Рогозин.

В настоящее время центр «БАРС-Сармат» активно сотрудничает с концерном «Калашников» в вопросах дальнейшей модернизации этого комплекса. Совместная работа направлена на совершенствование как самой «Квазимачты», так и других перспективных образцов, проходящих испытания в зоне боевых действий.

Если говорить о самой «Квазимачте», то аппарат способен непрерывно находиться в воздухе целые сутки, передавая зашифрованные сигналы по защищенному оптоволокну. Он оснащен системами слежения в видимом и инфракрасном спектрах, что позволяет вести наблюдение в любое время суток, — пояснил сенатор.

Единственным относительным недостатком системы является риск перегрева двигателей при длительной работе, отметил Рогозин. Однако и эта техническая проблема, по его словам, уже имеет практическое решение.

Ранее Рогозин заявил, что швейцарская компания Destinus причастна к поставкам беспилотников ВСУ, которые использовались для атак на Москву. Он обвинил основателя фирмы Михаила Кокорича, ранее работавшего в России, в создании дронов для украинской армии. Также сенатор напомнил о нейтральной позиции самой Швейцарии.

Россия
спецоперация
Дмитрий Рогозин
беспилотники
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
