Путин рассказал президенту Ирана об итогах саммита на Аляске Путин проинформировал Пезешкиана об итогах саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин рассказал иранскому коллеге Масуду Пезешкиану об итогах саммита с США на Аляске, информирует Кремль. Лидеры провели телефонный разговор в понедельник, 25 августа.

Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент Ирана в свою очередь поддержал дипломатические усилия Москвы, направленные на урегулирование украинского конфликта. Политики также обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Исламской Республики и события в регионе Южного Кавказа.

Ранее появились новые кадры с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сделанные после пресс-конференции на Аляске. На видео видно, как лидеры общались в сопровождении переводчика и несколько раз обменялись рукопожатиями.

После встречи Путина и Трампа в Анкоридже на маркетплейсах появились в продаже сувенирные футболки. На предметах одежды запечатлены моменты с переговоров двух лидеров.