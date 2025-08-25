Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:21

Путин рассказал президенту Ирана об итогах саммита на Аляске

Путин проинформировал Пезешкиана об итогах саммита на Аляске

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал иранскому коллеге Масуду Пезешкиану об итогах саммита с США на Аляске, информирует Кремль. Лидеры провели телефонный разговор в понедельник, 25 августа.

Владимир Путин проинформировал об основных итогах состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи в верхах, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент Ирана в свою очередь поддержал дипломатические усилия Москвы, направленные на урегулирование украинского конфликта. Политики также обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Исламской Республики и события в регионе Южного Кавказа.

Ранее появились новые кадры с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сделанные после пресс-конференции на Аляске. На видео видно, как лидеры общались в сопровождении переводчика и несколько раз обменялись рукопожатиями.

После встречи Путина и Трампа в Анкоридже на маркетплейсах появились в продаже сувенирные футболки. На предметах одежды запечатлены моменты с переговоров двух лидеров.

Владимир Путин
Масуд Пезешкиан
Иран
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ХДС не исключили выдвижения фон дер Ляйен на пост президента Германии
Экс-депутата казанской гордумы заключили под стражу за 11 афер с землей
В Совфеде объяснили, почему Запад распространяет фейки о России
В России прокомментировали планы ЕС увеличить военную помощь Украине
«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.