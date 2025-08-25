Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 05:30

Куриные зразы с кабачком и грибами внутри! Все лето едим, и не надоедает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные зразы с кабачком и грибами внутри! Все лето едим, и не надоедает! Нежные сочные котлеты из куриного фарша с ароматной начинкой из грибов. Идеальное низкокалорийное блюдо для тех, кто следит за питанием, но любит вкусно поесть! В одной котлете около 70 ккал.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Кабачок — 150 г
  • Шампиньоны — 100 г
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Зелень укропа — 1/2 пучка
  • Чеснок сушёный — 1 ч. л.
  • Имбирь молотый — 1/2 ч. л.
  • Перец красный молотый — щепотка
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — для смазывания

Приготовление

  1. Грибы нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и тушите до испарения жидкости и мягкости, посолите и поперчите. Куриное филе измельчите в фарш, добавьте яйцо, отжатый тертый кабачок, измельченную зелень, сушеный чеснок, имбирь, красный перец и соль, тщательно вымесите.
  2. Разделите фарш на 10 частей. Каждую часть распластайте в лепешку, в центр выложите 1–2 ч. л. остывшей начинки, защипните края и сформируйте аккуратную котлету. Выложите котлеты на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили курицу «Капрезе» с морковкой фри! Когда надоело все и хочется вкусноты.

фарш
кабачки
шампиньоны
зразы
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью
Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов
Два дрона пытались атаковать Москву
Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии
«Аэрофлот» отменил 24 рейса
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 августа
Россиянам назвали главный критерий выбора нательного креста
Удар по ВСУ у Красноармейска и тяжелые бои: успехи ВС РФ к утру 25 августа
Олешко рассказал о сотрудничестве с Булановой в молодости
Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Названа сумма ущерба от мошеннических схем с участием детей
Слова посла США об антисемитизме стали поводом для его вызова во Францию
Российским дачникам объяснили, как правильно хранить урожай яблок
Мирошник раскрыл, как изменилось поведение ВСУ после саммита на Аляске
Иран заявил о планах на поставки российской газа
Российские бойцы заняли остров в Херсоне
Ми-8 вылетел на поиски пропавших туристов на Курилах
В Британии объяснили, почему отправка войск Германии не поможет Украине
Названа причина, почему фитнес-клубы не продают карты на два-три года
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 августа, все по-прежнему
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.