Куриные зразы с кабачком и грибами внутри! Все лето едим, и не надоедает! Нежные сочные котлеты из куриного фарша с ароматной начинкой из грибов. Идеальное низкокалорийное блюдо для тех, кто следит за питанием, но любит вкусно поесть! В одной котлете около 70 ккал.
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Кабачок — 150 г
- Шампиньоны — 100 г
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Зелень укропа — 1/2 пучка
- Чеснок сушёный — 1 ч. л.
- Имбирь молотый — 1/2 ч. л.
- Перец красный молотый — щепотка
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — для смазывания
Приготовление
- Грибы нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и тушите до испарения жидкости и мягкости, посолите и поперчите. Куриное филе измельчите в фарш, добавьте яйцо, отжатый тертый кабачок, измельченную зелень, сушеный чеснок, имбирь, красный перец и соль, тщательно вымесите.
- Разделите фарш на 10 частей. Каждую часть распластайте в лепешку, в центр выложите 1–2 ч. л. остывшей начинки, защипните края и сформируйте аккуратную котлету. Выложите котлеты на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.
