Куриные зразы с кабачком и грибами внутри! Все лето едим, и не надоедает! Нежные сочные котлеты из куриного фарша с ароматной начинкой из грибов. Идеальное низкокалорийное блюдо для тех, кто следит за питанием, но любит вкусно поесть! В одной котлете около 70 ккал.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Кабачок — 150 г

Шампиньоны — 100 г

Лук репчатый — 1/2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Зелень укропа — 1/2 пучка

Чеснок сушёный — 1 ч. л.

Имбирь молотый — 1/2 ч. л.

Перец красный молотый — щепотка

Соль — по вкусу

Масло растительное — для смазывания

Приготовление

Грибы нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и тушите до испарения жидкости и мягкости, посолите и поперчите. Куриное филе измельчите в фарш, добавьте яйцо, отжатый тертый кабачок, измельченную зелень, сушеный чеснок, имбирь, красный перец и соль, тщательно вымесите. Разделите фарш на 10 частей. Каждую часть распластайте в лепешку, в центр выложите 1–2 ч. л. остывшей начинки, защипните края и сформируйте аккуратную котлету. Выложите котлеты на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

