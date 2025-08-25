Зеленский обсудит с Келлогом подготовку возможной встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести консультации с представителями США по вопросу подготовки возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Украинский лидер отметил, что на этой неделе проведет переговоры с американскими официальными лицами, включая спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки относительно возможностей будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской и американской команд, соответственно, тех людей, о которых вы сказали, или частью тех людей, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Келлог прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю национального праздника. В частности, в ходе своего двухдневного визита он проведет встречи с украинским руководством. Центральными темами переговоров станут дипломатические пути урегулирования конфликта с Россией и предоставление Киеву гарантий безопасности.