25 августа 2025 в 05:00

Куриные гнёзда с кабачком и яйцом! Просто, вкусно и оригинально

Куриные гнёзда с кабачком и яйцом — это не только оригинально и вкусно, но и очень сытно! Идеальное белковое блюдо для утреннего завтрака или семейного обеда, которое понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

  • Куриный фарш — 800 г
  • Хлеб цельнозерновой — 100 г
  • Молоко — 150 мл
  • Свежая зелень — пучок
  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Яйца — 4 шт
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Хлеб без корочки залейте молоком для размягчения, затем измельчите его вместе с зеленью. А кабачок нашинкуйте на терке для корейской моркови. Смешайте куриный фарш с измельчённой массой, посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте из фарша крупные котлеты, выложите их на противень и сделайте в центре каждой углубление, формируя гнёзда.
  2. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 7–8 минут, затем достаньте и аккуратно вбейте в каждое углубление по одному яйцу. Верните противень в духовку ещё на 15–20 минут до готовности яиц. Подавайте горячими.

Ранее мы готовили курицу «Капрезе» с морковкой фри! Когда надоело все и хочется вкусноты.

