26 августа 2025 в 00:01

От этой вкуснятины вы пальчики оближете! Крабовые палочки со шпротами

Фаршированные крабовые палочки со шпротами покоряют сочетанием нежной крабовой основы, сливочно-чесночной начинки и пикантных ноток шпрот. От этой вкуснятины вы пальчики оближете!

Для приготовления разверните 200 г крабовых палочек. Смешайте 100 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, 50 г майонеза. Начинку выложите на край каждой палочки, сверху поместите по 1 шт. шпрот и сверните рулетиком. Охладите 1 час перед подачей — сыр затвердеет, а вкусы идеально соединятся.

Блюдо получается воздушным, с приятной остротой чеснока, сливочными нотками сыра и легкой солоноватостью рыбы. Украсьте зеленью и лимоном — эти рулетики станут звездой любого фуршета!

Рецепт хорош тем, что требует минимум ингредиентов, но выглядит празднично. Для эстетики можно обмакнуть края рулетиков в рубленый укроп или молотые орехи — это добавит текстуры и визуальной привлекательности.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящую закуску из кабачков «Тещин язык».

