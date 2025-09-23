Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 15:19

Фаршированные грибы со шпинатом и брынзой: изысканная закуска за 20 минут

Ищете оригинальную закуску, которая покорит всех гостей? Фаршированные грибы со шпинатом и брынзой — это именно то, что вам нужно! Нежные шампиньоны, сочный шпинат и солоноватая брынза создают неповторимую гармонию вкусов. Готовится эта закуска удивительно просто и быстро, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Идеально подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Возьмите 500 граммов крупных шампиньонов, 150 граммов свежего шпината, 100 граммов брынзы, 1 луковицу, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. У грибов аккуратно удалите ножки, очистите шляпки. Ножки мелко нарежьте. Лук и чеснок измельчите.

На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте грибные ножки и жарьте ещё 5 минут. Шпинат промойте, слегка обсушите и добавьте к грибам. Потушите 2–3 минуты. Брынзу натрите на крупной тёрке, смешайте с грибной начинкой. Посолите, поперчите по вкусу.

Начините грибные шляпки получившейся смесью. Выложите в форму для запекания. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью.

