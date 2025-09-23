Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 14:00

Американский картофельный рулет с фаршем: готовится проще запеканки! Необычно и вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните вкус детства — сочную запеканку из мяса и картошки? Сегодня я поделюсь с вами обновлённой версией этого любимого блюда — картофельным рулетом! Это блюдо не только вернёт вас в прошлое, но и приятно удивит своим современным исполнением. Готовится оно не сложнее обычной запеканки, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Хрустящая корочка, сочная начинка и нежный картофель — что может быть лучше для семейного обеда?

Возьмите 8 картофелин, 400 граммов фарша, 1 яйцо, 1 луковицу, 40 миллилитров растительного масла, 30 граммов сливочного масла, соль и острый красный перец по вкусу. Для подачи подойдёт томатный соус или сметана.

Картофель отварите, слейте воду и разомните в пюре, добавив сливочное масло и яйцо. Лук измельчите и обжарьте, добавьте фарш, посолите, поперчите и обжарьте до готовности.

На столе расстелите фольгу, выложите картофельное пюре прямоугольным пластом толщиной 1–1,5 см. На середину выложите фарш с луком.

С помощью фольги аккуратно сверните рулет, переложите на противень швом вниз. Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут до золотистой корочки. При желании за 10 минут до готовности можно посыпать тёртым сыром. Подавайте горячим с томатным соусом или сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Общество
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Вы будете печь его каждый день! На выпечку 20 минут! Не шарлотка — самый яблочный рулет к чаю
Общество
Вы будете печь его каждый день! На выпечку 20 минут! Не шарлотка — самый яблочный рулет к чаю
Этот ужин готовится меньше чем за 30 минут, можно есть на диете: курица с сезонными овощами
Общество
Этот ужин готовится меньше чем за 30 минут, можно есть на диете: курица с сезонными овощами
Самая простая и вкусная кабачковая запеканка для ужина. Настоящая палочка-выручалочка за 20 минут
Общество
Самая простая и вкусная кабачковая запеканка для ужина. Настоящая палочка-выручалочка за 20 минут
Скандинавская запеканка, которая тает во рту. Рецепт для ленивых! Добавляем яблоки!
Общество
Скандинавская запеканка, которая тает во рту. Рецепт для ленивых! Добавляем яблоки!
рулеты
ужины
кулинария
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малолетний ребенок утонул в выгребной яме у частного дома под Саратовом
Пашинян усомнился в перспективах вступления Армении в ЕС
«Может потроллить»: депутат ответил Молдавии на запрет комедии Гайдая
«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм
Калужские власти высказались о скандале в местной школе из-за хиджабов
В Госдуме оценили идею запретить высаживать пожилых из автобусов
Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз
Жители Новой Москвы засняли последствия падения обломков БПЛА
Бородин раскрыл, почему Молдавия запретила фильм Гайдая
Путину доложили о сложной ситуации в российском регионе
Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году
Сколько стоит построить склад, офис или ТЦ в разных регионах России
«Угрозы не было»: Рютте высказался о ситуации с российскими истребителями
В НАТО пригрозили решительным ответом на нарушения воздушных границ
Взрыв прогремел на северо-западе Москвы на фоне атак БПЛА
Киев запустил по российским регионам свыше 50 дронов посреди дня
Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы
Как мариновать опята на зиму: секреты приготовления и полезные советы
«Чтобы были на плаву»: военэксперт о целях отправки ВСУ за границу
Пожилая американка палкой обезглавила «Трампа» и попала на видео
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.