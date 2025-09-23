Американский картофельный рулет с фаршем: готовится проще запеканки! Необычно и вкусно!

Помните вкус детства — сочную запеканку из мяса и картошки? Сегодня я поделюсь с вами обновлённой версией этого любимого блюда — картофельным рулетом! Это блюдо не только вернёт вас в прошлое, но и приятно удивит своим современным исполнением. Готовится оно не сложнее обычной запеканки, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Хрустящая корочка, сочная начинка и нежный картофель — что может быть лучше для семейного обеда?

Возьмите 8 картофелин, 400 граммов фарша, 1 яйцо, 1 луковицу, 40 миллилитров растительного масла, 30 граммов сливочного масла, соль и острый красный перец по вкусу. Для подачи подойдёт томатный соус или сметана.

Картофель отварите, слейте воду и разомните в пюре, добавив сливочное масло и яйцо. Лук измельчите и обжарьте, добавьте фарш, посолите, поперчите и обжарьте до готовности.

На столе расстелите фольгу, выложите картофельное пюре прямоугольным пластом толщиной 1–1,5 см. На середину выложите фарш с луком.

С помощью фольги аккуратно сверните рулет, переложите на противень швом вниз. Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут до золотистой корочки. При желании за 10 минут до готовности можно посыпать тёртым сыром. Подавайте горячим с томатным соусом или сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.