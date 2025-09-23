Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:10

Пожарские котлеты ! Самые сочные, вкусные, сливочные, с хрустящей корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пожарские котлеты — это не просто блюдо, а легенда русской кухни! Нежные, сочные, с хрустящей сливочной корочкой, они тают во рту и покоряют с первого раза. Их секрет — в сочетании фарша и сливочного масла, которое создает неповторимую текстуру. Идеально с картофельным пюре или свежим салатом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 100 г сливочного масла, 1 луковица, 100 мл молока, 100 г белого хлеба, 1 яйцо, панировочные сухари, соль и перец по вкусу. Сначала замочите белый хлеб в молоке, чтобы он размяк. Затем прокрутите через мясорубку куриное филе и луковицу. В полученный фарш добавьте размягченное сливочное масло, отжатый от молока хлеб, яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно вымесите фарш до однородности — это гарантирует котлетам нежность.

Сформируйте из фарша котлеты средней величины, обваляйте каждую в панировочных сухарях со всех сторон. Разогрейте сковороду с маслом, выложите котлеты и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Затем убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте котлеты еще 5-7 минут, чтобы они пропарились и дошли до полной готовности. Подавайте горячими с любимым гарниром — и наслаждайтесь вкусом, проверенным временем!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

