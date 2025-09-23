«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 07:00

Секрет идеально сочных котлет — мясной фарш и колбасный сыр создают неповторимый вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочетание говяжьего фарша и пикантного колбасного сыра делает котлеты невероятно сочными, а легкий копченый привкус добавляет особую глубину вкуса.

Ингредиенты

  • говяжий фарш — 500 г
  • колбасный сыр — 200 г
  • куриное яйцо — 1 шт.
  • растительное масло — 4 ст. ложки
  • черный молотый перец — ½ ч. ложки
  • морская соль — ¾ ч. ложки
  • петрушка — 2 веточки
  • панировочные сухари — 50 г
  • пшеничная мука — 2 ст. ложки

Шаг 1
Сыр натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками размером 3−4 мм. Если сыр слишком мягкий, подержите его 15 минут в морозилке. Петрушку мелко порубите.

Шаг 2
В глубокой миске соедините фарш, сыр, яйцо, соль и перец. Вымешивайте массу 5−7 минут для однородности и нужной липкости. Добавьте зелень и снова перемешайте. Накройте пленкой и охладите 20−30 минут.

Шаг 3
Смочите руки холодной водой и сформируйте котлеты толщиной 2−2,5 см. Для панировки: обваляйте в муке, затем во взбитом яйце и сухарях. Для более сочного варианта можно сделать котлеты с сырной начинкой внутри.

Шаг 4
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте масло тонким слоем. Обжаривайте котлеты по 4−5 минут с каждой стороны до румяной корочки, затем накройте крышкой и готовьте еще 3−4 минуты на минимальном огне.

Шаг 5
Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите котлеты на противень с пергаментом и запекайте 5−7 минут для равномерного прогрева и сочности.

Шаг 6
Удалите излишки масла бумажным полотенцем и подавайте горячими с картофельным пюре, тушеными овощами или свежим салатом. Отличным дополнением станет сметанный соус с чесноком и укропом.

Засолка сала кажется простой, но на деле этот процесс требует внимательности и знания нюансов. Именно они определяют, получится у вас нежная и ароматная закуска или продукт испортится.

Читайте также
Запеченные бургер-котлеты с сыром: вкусный рецепт из простых продуктов
Общество
Запеченные бургер-котлеты с сыром: вкусный рецепт из простых продуктов
Готовим бюджетный ужин: котлеты из капусты — нежные, подходят для ПП
Общество
Готовим бюджетный ужин: котлеты из капусты — нежные, подходят для ПП
Баклажаны как свежие: хитрость идеальной заморозки для рагу и икры
Семья и жизнь
Баклажаны как свежие: хитрость идеальной заморозки для рагу и икры
Пригрейте на кухне «Кобру»: самый вкусный рецепт соленых томатов
Семья и жизнь
Пригрейте на кухне «Кобру»: самый вкусный рецепт соленых томатов
Торт «Три банана» без выпечки: быстрый десерт с насыщенным вкусом, который легко приготовить дома
Общество
Торт «Три банана» без выпечки: быстрый десерт с насыщенным вкусом, который легко приготовить дома
котлеты
рецепты
еда
кулинария
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Движение по федеральной трассе под Новосибирском перекрыли
«Проинформировал о ситуации»: Зеленский отчитался перед Келлогом в США
Боец потерял ногу после танкового залпа и был спасен дроном
Ущерб по делу замминистра строительства ДНР может достичь 5 млрд рублей
Два российских аэропорта приостановили работу
Российский штурмовик рассказал об изменениях в тактике ВСУ
Терапевт назвала неочевидный минерал, замедляющий старение
Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше
На Украине обиделись на африканских послов после визита в Крым
Эрдоган выразил сомнения по поводу «вечной преданности» ЕС Украине
ВСУ лишились людей, техники и позиций: успехи ВС РФ к утру 23 сентября
Раскрыто имя изувера, ставшего первым руководителем пыточной ВСУ
Названы три страны для самого бюджетного отдыха осенью
В РФ предположили, что кроется за словами Ким Чен Ына о секретном оружии
Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони
Молдавский оппозиционер пообещал изменить отношения с Россией
Юрист объяснил, как налоговые органы борются с неплательщиками
Корабль-призрак без капитана нашли в океане
Ростех устроил отстрел новейшего бронежилета с уникальными свойствами
Тренер развеяла миф об ухудшении физической формы после отказа от протеина
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.