Секрет идеально сочных котлет — мясной фарш и колбасный сыр создают неповторимый вкус

Сочетание говяжьего фарша и пикантного колбасного сыра делает котлеты невероятно сочными, а легкий копченый привкус добавляет особую глубину вкуса.

Ингредиенты

говяжий фарш — 500 г

колбасный сыр — 200 г

куриное яйцо — 1 шт.

растительное масло — 4 ст. ложки

черный молотый перец — ½ ч. ложки

морская соль — ¾ ч. ложки

петрушка — 2 веточки

панировочные сухари — 50 г

пшеничная мука — 2 ст. ложки

Шаг 1

Сыр натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками размером 3−4 мм. Если сыр слишком мягкий, подержите его 15 минут в морозилке. Петрушку мелко порубите.

Шаг 2

В глубокой миске соедините фарш, сыр, яйцо, соль и перец. Вымешивайте массу 5−7 минут для однородности и нужной липкости. Добавьте зелень и снова перемешайте. Накройте пленкой и охладите 20−30 минут.

Шаг 3

Смочите руки холодной водой и сформируйте котлеты толщиной 2−2,5 см. Для панировки: обваляйте в муке, затем во взбитом яйце и сухарях. Для более сочного варианта можно сделать котлеты с сырной начинкой внутри.

Шаг 4

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте масло тонким слоем. Обжаривайте котлеты по 4−5 минут с каждой стороны до румяной корочки, затем накройте крышкой и готовьте еще 3−4 минуты на минимальном огне.

Шаг 5

Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите котлеты на противень с пергаментом и запекайте 5−7 минут для равномерного прогрева и сочности.

Шаг 6

Удалите излишки масла бумажным полотенцем и подавайте горячими с картофельным пюре, тушеными овощами или свежим салатом. Отличным дополнением станет сметанный соус с чесноком и укропом.

