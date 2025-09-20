«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 13:00

Запеченные бургер-котлеты с сыром: вкусный рецепт из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные бургер-котлеты с сыром: вкусный рецепт из простых продуктов. Этот рецепт — спасение для тех, кто любит бургеры без лишней возни с жаркой! Нежные котлеты, расплавленный сыр, пикантные огурцы и соус — всё запекается в духовке одновременно. Идеально для быстрого ужина или дружеской вечеринки.

Ингредиенты

  • Фарш мясной (говяжий/куриный) — 500 г
  • Сыр (чеддер или другой плавящийся) — 100 г
  • Помидоры — 1–2 шт.
  • Огурцы маринованные — 2–3 шт.
  • Кетчуп — 2–3 ст. л.
  • Майонез — 2–3 ст. л.
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Фарш посолите, поперчите, добавьте специи. На пергаменте сформируйте кружки из фарша (толщиной ~1,5 см), сделайте в центре каждого углубление. В углубление добавьте по 1/2 ч. л. кетчупа и майонеза.
  2. Сверху выложите кружки помидора и огурца. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 20–25 минут при 180°C до готовности фарша и румяного сыра. Подавайте на булочках или как самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельную запеканку с фаршем и грибами. Простой и быстрый рецепт.

фарш
котлеты
бургер
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
