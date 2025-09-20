Запеченные бургер-котлеты с сыром: вкусный рецепт из простых продуктов. Этот рецепт — спасение для тех, кто любит бургеры без лишней возни с жаркой! Нежные котлеты, расплавленный сыр, пикантные огурцы и соус — всё запекается в духовке одновременно. Идеально для быстрого ужина или дружеской вечеринки.

Ингредиенты

Фарш мясной (говяжий/куриный) — 500 г

Сыр (чеддер или другой плавящийся) — 100 г

Помидоры — 1–2 шт.

Огурцы маринованные — 2–3 шт.

Кетчуп — 2–3 ст. л.

Майонез — 2–3 ст. л.

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

Фарш посолите, поперчите, добавьте специи. На пергаменте сформируйте кружки из фарша (толщиной ~1,5 см), сделайте в центре каждого углубление. В углубление добавьте по 1/2 ч. л. кетчупа и майонеза. Сверху выложите кружки помидора и огурца. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 20–25 минут при 180°C до готовности фарша и румяного сыра. Подавайте на булочках или как самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!

