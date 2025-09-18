«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 10:00

Картофельная запеканка с фаршем и грибами: простой и быстрый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с фаршем и грибами: простой и быстрый рецепт. Невероятно сочная, ароматная и сытная запеканка, которая готовится слоями без лишних хлопот! Идеальное блюдо для семейного ужина — картофель пропитывается соком от фарша и становится нежным, а сырная корочка завершает это великолепие!

Ингредиенты

  • Картофель — 4–5 шт. (крупный)
  • Фарш мясной — 500 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Сыр твёрдый — 150 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Масло растительное — для смазывания
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Специи для мяса — по желанию

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.Противень или форму для запекания смажьте растительным маслом. Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками. Шампиньоны нарежьте пластинками. Сыр натрите на крупной тёрке. Смешайте майонез со сметаной.
  2. Выкладывайте слои: 1-й слой — лук кольцами; 2-й слой — картофель (посолите, поперчите); 3-й слой — фарш (равномерно распределите, посолите, поперчите, добавьте специи); 4-й слой — шампиньоны; 5-й слой — сыр; 6-й слой — сметанно-майонезная смесь (равномерно распределите ложкой). Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 15–20 минут до золотистой корочки. Дайте немного настояться перед подачей! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили молодую придавленную картошку с сыром! Вкуснятина из простых продуктов.

Читайте также
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Общество
Облака нежно-голубых цветов из семечка: эти ажурные кустики не требуют полива
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Общество
Закатываю специально к столу на Новый год: салат «Чехарда» с баклажанами и перцем
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Общество
Этот цветок растет плотными подушками с крупными шарами соцветий: посадка проста
Картофель «Буланжер» по-французски: невероятная вкуснятина в сливках
Общество
Картофель «Буланжер» по-французски: невероятная вкуснятина в сливках
Это же гениально! Сырная картошка в хрустящей шубке из духовки — идеально к празднику и на ужин
Общество
Это же гениально! Сырная картошка в хрустящей шубке из духовки — идеально к празднику и на ужин
картошка
картофель
фарш
простой рецепт
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.