Картофельная запеканка с фаршем и грибами: простой и быстрый рецепт. Невероятно сочная, ароматная и сытная запеканка, которая готовится слоями без лишних хлопот! Идеальное блюдо для семейного ужина — картофель пропитывается соком от фарша и становится нежным, а сырная корочка завершает это великолепие!

Ингредиенты

Картофель — 4–5 шт. (крупный)

Фарш мясной — 500 г

Шампиньоны — 300 г

Лук репчатый — 2 шт.

Сыр твёрдый — 150 г

Сметана — 2 ст. л.

Майонез — 3 ст. л.

Масло растительное — для смазывания

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Специи для мяса — по желанию

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C.Противень или форму для запекания смажьте растительным маслом. Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками. Шампиньоны нарежьте пластинками. Сыр натрите на крупной тёрке. Смешайте майонез со сметаной. Выкладывайте слои: 1-й слой — лук кольцами; 2-й слой — картофель (посолите, поперчите); 3-й слой — фарш (равномерно распределите, посолите, поперчите, добавьте специи); 4-й слой — шампиньоны; 5-й слой — сыр; 6-й слой — сметанно-майонезная смесь (равномерно распределите ложкой). Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 15–20 минут до золотистой корочки. Дайте немного настояться перед подачей! Приятного аппетита!

