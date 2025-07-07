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07 июля 2025 в 06:15

Молодая придавленная картошка с сыром! Вкуснятина из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молодая «придавленная» картошка с сыром и чесноком! Вкуснятина из простых продуктов! Минимум действий, максимум удовольствия — просто отварили в мундире, придавили, приправили и запекли. Так картофель превращается в хрустящее блюдо с мягкой серединкой, сырной корочкой и любимыми специями — и выйдет лучше (и дешевле!), чем в кафе.

Ингредиенты

  • Картофель молодой — 700 г
  • Сливочное масло — 5 ст. л.
  • Чеснок и специи — по вкусу
  • Зелень — по вкусу
  • Сыр — 100 г

Приготовление

  1. Молодой картофель отварите в мундире до готовности. Остудите немного и очистите, если хотите. Выложите в форму и немного придавите картошку, чтобы клубни потрескались. Смешайте масло со специями и зеленью. Смажьте ароматным маслом.
  2. Поставьте в разогретую до 200°C духовку на 10–12 минут. Достаньте форму, посыпьте каждую картошку тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Подавайте тёплой, можно дополнительно посыпать свежей зеленью.

Ранее мы делились простым рецептом из картошки и яиц. Это еврейский кугель, и он потрясающий.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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