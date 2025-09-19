Готовим бюджетный ужин: котлеты из капусты — нежные, подходят для ПП

Котлеты из капусты — это невероятно нежное, полезное и низкокалорийное блюдо, которое подходит для правильного питания. Они хороши тем, что просты в приготовлении, бюджетные и дарят чувство сытости без тяжести в желудке.

Готовим бюджетный ужин! Для начала мелко нашинкуйте 500 г белокочанной капусты, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы она пустила сок. Затем добавьте 2 яйца, 3 ст. л. манной крупы или овсяных хлопьев (для более диетического варианта), соль, перец и любимые специи. Тщательно перемешайте и дайте постоять 15 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте котлеты и обжарьте их на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла или запеките в духовке до золотистой корочки.

Вкус получается нежным, сочным, с приятной сладостью капусты и хрустящей корочкой снаружи. Подавайте со сметаной или зеленым салатом. Их калорийность всего около 80-100 ккал на штуку, в зависимости от способа приготовления.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты с консервированным тунцом вместо мяса: без рыбного послевкусия.