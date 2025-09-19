Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 08:14

Овощные котлеты с сыром: готовлю только так — ест даже самый капризный ребенок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овощные котлеты с сыром — это идеальное решение для родителей, чьи дети отказываются есть полезные овощи. Сочетание нежной овощной основы и расплавленного сыра создает настолько вкусное блюдо, что даже самый капризный ребенок попросит добавки. Эти котлеты получаются сочными, ароматными и обладают приятной корочкой снаружи.

Для приготовления потребуется 500 г цветной капусты или брокколи, 1 морковь, 1 луковица, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 3 столовые ложки муки, соль и специи по вкусу. Овощи отваривают до мягкости, измельчают в блендере и отжимают лишнюю жидкость. Добавляют натертый сыр, яйца, муку и тщательно перемешивают. Из полученной массы формируют котлеты и обжаривают на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Ключевой секрет — использование сыра с хорошей плавящейся текстурой, который создает внутри котлет нежную сырную начинку. Для большей полезности котлеты можно запекать в духовке при 180 градусах 20–25 минут. Подают блюдо со сметаной или домашним соусом, украсив свежей зеленью. Такие котлеты содержат витамины из овощей и кальций из сыра, представляя собой идеальный сбалансированный обед или ужин для ребенка.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
дети
котлеты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.