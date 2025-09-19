Овощные котлеты с сыром: готовлю только так — ест даже самый капризный ребенок

Овощные котлеты с сыром — это идеальное решение для родителей, чьи дети отказываются есть полезные овощи. Сочетание нежной овощной основы и расплавленного сыра создает настолько вкусное блюдо, что даже самый капризный ребенок попросит добавки. Эти котлеты получаются сочными, ароматными и обладают приятной корочкой снаружи.

Для приготовления потребуется 500 г цветной капусты или брокколи, 1 морковь, 1 луковица, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 3 столовые ложки муки, соль и специи по вкусу. Овощи отваривают до мягкости, измельчают в блендере и отжимают лишнюю жидкость. Добавляют натертый сыр, яйца, муку и тщательно перемешивают. Из полученной массы формируют котлеты и обжаривают на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Ключевой секрет — использование сыра с хорошей плавящейся текстурой, который создает внутри котлет нежную сырную начинку. Для большей полезности котлеты можно запекать в духовке при 180 градусах 20–25 минут. Подают блюдо со сметаной или домашним соусом, украсив свежей зеленью. Такие котлеты содержат витамины из овощей и кальций из сыра, представляя собой идеальный сбалансированный обед или ужин для ребенка.

