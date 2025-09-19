Гарри и Лиза Галкины отметили свой 12-й день рождения

Артист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поделился в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимками с подросшими детьми — Лизой и Гарри — в день их 12-летия. Шоумен сделал коллаж из архивного и нового фото, чтобы показать, как выросли его дочь и сын.

Комментарии под постом телеведущего были разнообразными: многие подписчики выразили восхищение детьми, назвав Лизу и Гарри «мини Алла и Макс», «прекрасными», «чудесными» и «невероятными». Также были пожелания счастья и добрые напутствия: «Пусть будут счастливы», «Доброго им пути». В комментариях звучали слова «Лучики солнца» и «Ангелы», подчеркивающие светлый образ детей. Подписчики отметили не только внешнюю красоту, но и ум ребят, называя их «красивыми и умными». Общий тон комментариев был позитивным и наполненным любовью.

Елизавета и Гарри родились 18 сентября 2013 года, появившись на свет благодаря суррогатной матери. Галкин признавался, что Кристина Орбакайте была поражена, когда узнала о предстоящем рождении брата и сестры.

