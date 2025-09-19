Дерматолог назвала скрытую опасность охлаждающих масок для глаз

Чрезмерно тугая или некачественная охлаждающая маска для глаз может ухудшить зрение, заявила LIFE.ru дерматолог Кристина Радина. Кроме того, частая и длительная процедура может навредить микроциркуляции глаз, а также вызвать сухость, раздражение и даже воспаление.

Что касается глаз, холод уменьшает отечность век и снимает напряжение, усталость. Он расслабляет мышцы вокруг глаз и снимает спазмы аккомодации, которые возникают при длительной работе за экраном. Однако слишком тугая маска может нарушить кровоток и вызвать временное затуманивание зрения, — предупредила Радина.

Она также добавила, что резкие перепады температур делают капилляры хрупкими, что особенно опасно при куперозе и розацеа. Вдобавок к этому, охлаждающие маски при неправильном использовании вредят липидному барьеру, вызывая шелушение. Во избежание проблем лучше охлаждать кожу вокруг глаз не более 15 минут.

Ранее дерматолог Татьяна Павлова заявила, что маски для лица с добавлением лайма, петрушки или сельдерея могут привести к пигментным пятнам при попадании на кожу солнечного света. В худшем случае это грозит даже ожогами.