«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 09:50

Дерматолог назвала скрытую опасность охлаждающих масок для глаз

Дерматолог Радина: охлаждающие маски для глаз могут ухудшить зрение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерно тугая или некачественная охлаждающая маска для глаз может ухудшить зрение, заявила LIFE.ru дерматолог Кристина Радина. Кроме того, частая и длительная процедура может навредить микроциркуляции глаз, а также вызвать сухость, раздражение и даже воспаление.

Что касается глаз, холод уменьшает отечность век и снимает напряжение, усталость. Он расслабляет мышцы вокруг глаз и снимает спазмы аккомодации, которые возникают при длительной работе за экраном. Однако слишком тугая маска может нарушить кровоток и вызвать временное затуманивание зрения, — предупредила Радина.

Она также добавила, что резкие перепады температур делают капилляры хрупкими, что особенно опасно при куперозе и розацеа. Вдобавок к этому, охлаждающие маски при неправильном использовании вредят липидному барьеру, вызывая шелушение. Во избежание проблем лучше охлаждать кожу вокруг глаз не более 15 минут.

Ранее дерматолог Татьяна Павлова заявила, что маски для лица с добавлением лайма, петрушки или сельдерея могут привести к пигментным пятнам при попадании на кожу солнечного света. В худшем случае это грозит даже ожогами.

маски
зрение
дерматологи
кожа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта тема, которую затронет Путин на заседании ВПК
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.