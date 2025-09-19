Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 09:50

В Египте обнаружили затонувший порт эпохи Клеопатры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доминиканская археологическая миссия обнаружила останки древнего затонувшего порта, каменные и металлические якоря и множество древних амфор у берегов Египта, сообщило Министерство туризма и археологических работ Египта в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По мнению специалистов, находка может приблизить поиски гробницы царицы Клеопатры.

Кроме того, найден тоннель, который соединял с морем храм Тапосирис Магна. Возглавлявшая миссию доктор Кэтлин Мартинес отметила, что храм мог быть выбран для погребения Клеопатры и Марка Антония, сообщает National Geographic.

Царица Клеопатра взошла на трон Египта в 51 году до н. э. Но она оказалась в изгнании после захвата власти ее советниками. Позже в конфликт вмешался диктатор Рима Юлий Цезарь, который вернул Клеопатре престол. После его смерти царица вступила в отношения с триумвиром Марком Антонием. После захвата Египта римлянами она покончила с собой и была похоронена с Марком Антонием. Место их захоронения не найдено.

Ранее археологи обнаружили 317 скелетов средневекового периода во время раскопок под бывшим универмагом в английском городе Глостер. Находка была сделана организацией Cotswold Archaeology на территории, где ведется строительство нового кампуса Университета Глостера.

