Слоеные чашечки с яйцом, сыром и беконом: суперзавтрак с красивой подачей — просто и вкусно

Устали от обычных слоек? Попробуйте приготовить изысканные чашечки из слоёного теста с начинкой из яйца, сыра и бекона! Это блюдо станет настоящим украшением любого стола — будь то завтрак, обед или праздничный фуршет. Готовится оно удивительно просто, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Воздушное дрожжевое тесто в сочетании с сочной начинкой создаёт неповторимый вкусовой букет.

Возьмите 500 граммов готового слоёного дрожжевого теста, 200 граммов бекона (или копчёной индейки), 150 граммов твёрдого сыра (можно заменить на моцареллу или сулугуни), 4 куриных яйца, 1 яйцо для смазывания, соль и перец по вкусу.

Тесто раскатайте и вырежьте кружки диаметром 8–10 см. В центре каждого кружка сделайте углубление, сформировав бортики высотой 1–1,5 см.

Бекон нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до хрустящей корочки. Сыр натрите на крупной тёрке.

В миске взбейте яйца с солью и перцем. В чашечки выложите слой бекона, посыпьте сыром. Залейте яичной смесью.

Смажьте края теста взбитым яйцом. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте тёплыми — так начинка будет особенно сочной.

