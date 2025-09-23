«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 11:44

Вкуснее обычных бутербродов! Ватрушки с сосисками на завтрак — вкусно и просто!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ватрушки с сосисками — это вкус детства, но с взрослым акцентом! Они сочетают в себе нежность сдобного теста, пикантность сосисок и тягучесть сыра. Это блюдо идеально для завтрака, перекуса или даже вечеринки — сытно, просто и очень узнаваемо. Такие ватрушки съедаются мгновенно, оставляя приятное послевкусие и желание приготовить их снова.

Ингредиенты:
Для теста: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. сахара, щепотка соли. Для начинки: 6 сосисок, 150 г твердого сыра, 4 ст. л. кетчупа, зелень.

Приготовление:
Сначала приготовьте тесто. Смешайте кефир с яйцом, содой, сахаром и солью. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое тесто. Дайте ему постоять 15 минут. Разделите тесто на 6 частей, каждую раскатайте в кружок. Смажьте каждый кружок кетчупом, оставив края свободными. На кетчуп выложите нарезанные кружочками сосиски, посыпьте тертым сыром и зеленью. Защипните края теста, формируя бортики. Выпекайте ватрушки 20-25 минут в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета. Подавайте горячими или холодными — они одинаково хороши.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

