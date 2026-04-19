Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 10:35

Эта творожная запеканка получается нежной и воздушной, как суфле: добавляю манку и секретный ингредиент

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, яйца и манку — и за полчаса готовлю запеканку, которая получается нежной, воздушной и такой вкусной, что десерты из пекарни становятся не нужны. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, полдника или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, слегка хрустящая корочка, а внутри — нежная, влажная творожная основа с ароматом ванили, которая буквально тает во рту и напоминает вкус из детства.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 3 столовые ложки манной крупы, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка сливочного масла, щепотка соли, ванильный сахар по вкусу. Творог протрите через сито или пробейте блендером.

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышной пены, добавьте творог, манку и соль, тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплой со сметаной, вареньем или сгущенкой — эта запеканка исчезает быстрее, чем вы ее достали.

Проверено редакцией
творог
запеканки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.