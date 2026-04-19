Эта творожная запеканка получается нежной и воздушной, как суфле: добавляю манку и секретный ингредиент

Беру творог, яйца и манку — и за полчаса готовлю запеканку, которая получается нежной, воздушной и такой вкусной, что десерты из пекарни становятся не нужны. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, полдника или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, слегка хрустящая корочка, а внутри — нежная, влажная творожная основа с ароматом ванили, которая буквально тает во рту и напоминает вкус из детства.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 3 столовые ложки манной крупы, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка сливочного масла, щепотка соли, ванильный сахар по вкусу. Творог протрите через сито или пробейте блендером.

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышной пены, добавьте творог, манку и соль, тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплой со сметаной, вареньем или сгущенкой — эта запеканка исчезает быстрее, чем вы ее достали.

